А мне Сенс в этом месяце дал 10% на цветы.
Так что Приватбанк и тут в пролёте (хоть и индивидуально)
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:26
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:28
Чи Вам відомо, що на будь-який укр. банк платіж Payoneer йде через ПБ, як транзитний укр банк Payoneer? І при перевищенні лімітів платежі ПБ не пропускає, повертає без коміс.
Можно на поточний рах. Сенс у валюті платежу, потім з нього на карту у валюті платежу, замовити валюту і в касу. По цій схемі без коміс.
ПУМБ з умовою відлежування від 500$ більше половини попереднього міс.
ПБ Універс - депо - розрив його через 0,5 міс, або написати на їхній відділ фрілансу прохання надати тариф 0 на КДВ. Розглядають індивідуально з певними умовами оборотів. Так в ПБ було до війни, перевірте
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:35
Re: ПриватБанк
В смысле без комиса за обнал, а не за зачисление SWIFT (он-то в ПУМБ без всяких условий шаровый)? Давно ПУМБ таким щедрым стал?
Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:14
moveton Може так, я міг трохи помилитися зі строком.
По Сенсу: можна одразу на валютну карту, просто така карта лише пакетна і умовно платна, р/рах дозволяє мати реквізити і приймати платежі, при потребі виводу можна відкрити пакет з валютною картою і закрити його в кінці міс, або виконувати умови.
Для більшої економіїї по Payoneer, якщо є змога зі сторони вашого платника, перейти на Є, вхід без коміс, а по $ - 1%. Треба подати запит на рах в Є, через 1,5 тижні десь дадуть.
Якщо виводити через крипту - заощадимо ще 1%, виходить сумарно біля 2%, бо через банк Payoneer тепер дере 3%
Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:05
так и есть, никаких "половин"
Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:12
У Прихваті взяли дизайнера з а-банки чи що? Як на мене, то краще не стало...
Додано: П'ят 07 бер, 2025 11:40
Re: ПриватБанк
не думаю, інакше це б якось в виписці відображалось
вивів на ПБ прийшло за 10 хвилин
вивів на укргазбанк(еко) йшло добу і в виписці ні слова про приват:
Зарахування коштів згідно повідомлення
банка-кореспондента 0008214065FC,
RefG1450641067001 WITHDRAWAL TO
BANK ACCOUNT*********; PAYONEER INC
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