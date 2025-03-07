А мне Сенс в этом месяце дал 10% на цветы.
Так что Приватбанк и тут в пролёте (хоть и индивидуально)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:26
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:28
Чи Вам відомо, що на будь-який укр. банк платіж Payoneer йде через ПБ, як транзитний укр банк Payoneer? І при перевищенні лімітів платежі ПБ не пропускає, повертає без коміс.
Можно на поточний рах. Сенс у валюті платежу, потім з нього на карту у валюті платежу, замовити валюту і в касу. По цій схемі без коміс.
ПУМБ з умовою відлежування від 500$ більше половини попереднього міс.
ПБ Універс - депо - розрив його через 0,5 міс, або написати на їхній відділ фрілансу прохання надати тариф 0 на КДВ. Розглядають індивідуально з певними умовами оборотів. Так в ПБ було до війни, перевірте
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:35
Re: ПриватБанк
В смысле без комиса за обнал, а не за зачисление SWIFT (он-то в ПУМБ без всяких условий шаровый)? Давно ПУМБ таким щедрым стал?
Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:14
moveton Може так, я міг трохи помилитися зі строком.
По Сенсу: можна одразу на валютну карту, просто така карта лише пакетна і умовно платна, р/рах дозволяє мати реквізити і приймати платежі, при потребі виводу можна відкрити пакет з валютною картою і закрити його в кінці міс, або виконувати умови.
Для більшої економіїї по Payoneer, якщо є змога зі сторони вашого платника, перейти на Є, вхід без коміс, а по $ - 1%. Треба подати запит на рах в Є, через 1,5 тижні десь дадуть.
Якщо виводити через крипту - заощадимо ще 1%, виходить сумарно біля 2%, бо через банк Payoneer тепер дере 3%
Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:05
так и есть, никаких "половин"
Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:12
У Прихваті взяли дизайнера з а-банки чи що? Як на мене, то краще не стало...
Додано: П'ят 07 бер, 2025 11:40
Re: ПриватБанк
не думаю, інакше це б якось в виписці відображалось
вивів на ПБ прийшло за 10 хвилин
вивів на укргазбанк(еко) йшло добу і в виписці ні слова про приват:
Зарахування коштів згідно повідомлення
банка-кореспондента 0008214065FC,
RefG1450641067001 WITHDRAWAL TO
BANK ACCOUNT*********; PAYONEER INC
Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:58
quadro_tony_da На спір в 100 Є я надам Вам доказ.
Його в виписці не прописують, бо пишуть лише 1 банк-кор, а не всі.
Спробуйте провести по різних банках більше 400т./міс сумарно і не отримаєте більше
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:10
Re: ПриватБанк
Можливо, питання моє наївне, але... Скільки часу займає переказ грошей по IBAN? Ситуація така: три дні тому відправила переказ із рахунку у Правекс Банку на рахунок ФОП у ПриватБанку. Дані вводила копі-пейстом, IBAN і ПІБ ФОП 100% вірні. Але при вводі коду ФОП (чомусь 10 цифр, а не 8 як зазвичай у ЄДРПОУ) система Правекс Онлайн відкинула останній нуль, залишивши 9 цифр. 10 цифр просто не дає ввести. Звернулась телефоном у підтримку Привекса, там перевірили і сказали, що платіж був успішний. Але гроші до отримувача так і не дійшли. Що тепер робити? Хто і куди має звертатись: я у Правекс чи отримувач у Приват?
Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:54
Если в этот раз уже речь про СЭП (вон, чуть выше точно так же обозвали SWIFT), то формально разрешено до трёх рабочих дней и банки любят требовать столько подождать перед тем, как чесаться. Если всё нормально и во время работы банков (по разному бывает, кто-то обрабатывает СЭП ночью и выходные, кто-то нет), то не больше трёх часов, а может и в 10 минут уложиться.
У ФОП в поле ОКПО ИНН вводится. Он всегда 10 цифр. Тут как раз удивительно, если было бы какое-то другое количество.
Что-то мне не верится, что в Правексе при всей его самобытности настолько плохо, что он не в курсе, что ОКПО бывает 10 цифр. Он ведь и у себя счёт ФОП позволяет открывать. Обращаться, думаю, и туда и туда не повредит. И слушать, как стороны кивают друг на друга. По-идее, если ОКПО действительно было указано не верно, должно через несколько дней само вернуться. Но может и застрять в ожидании какого-то человека и без пинка так и останется.
Зараз переглядають цей форум: asd і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|