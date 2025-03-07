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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 464465466467

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:07

Re: ПриватБанк

  furioso написав:Скільки часу займає переказ грошей по IBAN?
Ну нещодавно в суботу зайняло ~30 хвилин.

  furioso написав:Але при вводі коду ФОП (чомусь 10 цифр, а не 8 як зазвичай у ЄДРПОУ) система Правекс Онлайн відкинула останній нуль, залишивши 9 цифр. 10 цифр просто не дає ввести.
Якщо у платіжній інструкції банкінгу Правекс РНОКПП зазначено 9 цифр, то за такими реквізитами банк і відправив.

Був у мене випадок, коли я в Конкорді неправильно зазначив свій РНОКПП. Зазвичай банк отримувач відправнику через СЕП відправляє повідомлення щодо отримання платежу з неправильними реквізитами — це побачив в інтернет-банкінгу. Але не кожен банк хоче виправляти реквізити отримувача, то слід чекати автоматично повернення коштів.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:41

Re: ПриватБанк

  furioso написав:Дані вводила копі-пейстом
Звідки ви копіпастили, з Ворду? Тама може бути приховані символи, які не відображуються, але знакомісце займають )) Краще руцями вводити, або перегнати через вайбер/тг, щоби зкинути ворд-форматування
І у ФОПа таки ІПН в 10 символів

Раджу повідомити банк-відправник про помилку в реквізитах
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:53

  moveton написав:Если в этот раз уже речь про СЭП (вон, чуть выше точно так же обозвали SWIFT), то формально разрешено до трёх рабочих дней (...)

Просто для интереса: а где прописано выделенное требование?
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 22:39

  Driver написав:
  moveton написав:Если в этот раз уже речь про СЭП (вон, чуть выше точно так же обозвали SWIFT), то формально разрешено до трёх рабочих дней (...)

Просто для интереса: а где прописано выделенное требование?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-04#Text
Розділ I. Глава 2. п.8
8. Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох
операційних днів відповідно до законодавства України. :mrgreen:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text
3. Міжбанківська операція виконується банками та іншими установами протягом операційного дня, в який платіжна інструкція прийнята до виконання, якщо інший строк не встановлено договором або законодавством України.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:02

  Driver написав:Просто для интереса: а где прописано выделенное требование?

Судя по тому, что нагуглилось, уже и не понятно. В основной инструкции по СЭП вижу такое:
58. Учасник СЕП зобов'язаний зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у ЦОСЕП, крім випадків:...

Сейчас, если с Привата на ФОП на Моне платить, то оно так ровно час и идёт, а не "мгновенные" 5-10 минут, которые казалось бы у обоих банков реализованы. А где до сих пор написано про три дня - это нужно у работников банков спросить, которые стопудов будут при зависании платежа наотрез отказываться раньше начинать чесаться.

Есть ещё прикол, что если говорить о практическом полном сроке перевода от отправки запроса до получения на другом конце, то там и три дня не предел. Мне недавно внутри Привата переводили. Перевод неделю (!) висел у отправителя в состоянии "в обработке". Причём через неделю он не завершился, а Приват отморозился и соизволил на жалобу ответить, что переводить уже не будет и попозже вернёт деньги взад. Не знаю какая нормативка такое разрешает. Бывает так довольно редко, но всё таки не стоит что-то жизненно важное завязывать на то, что перевод пройдёт за час или даже за сутки.

  Amethyst написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-04#Text
Розділ I. Глава 2. п.8
8. Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох
операційних днів відповідно до законодавства України. :mrgreen:

Ага "Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті" в 2004 году. С тех пор её заменили на другую и даже другую уже отменили. Как я понимаю, та, что я выше упомянул - это её актуальная версия.
moveton
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  #<1 ... 464465466467
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