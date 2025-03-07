furioso написав:Скільки часу займає переказ грошей по IBAN?
Ну нещодавно в суботу зайняло ~30 хвилин.
furioso написав:Але при вводі коду ФОП (чомусь 10 цифр, а не 8 як зазвичай у ЄДРПОУ) система Правекс Онлайн відкинула останній нуль, залишивши 9 цифр. 10 цифр просто не дає ввести.
Якщо у платіжній інструкції банкінгу Правекс РНОКПП зазначено 9 цифр, то за такими реквізитами банк і відправив.
Був у мене випадок, коли я в Конкорді неправильно зазначив свій РНОКПП. Зазвичай банк отримувач відправнику через СЕП відправляє повідомлення щодо отримання платежу з неправильними реквізитами — це побачив в інтернет-банкінгу. Але не кожен банк хоче виправляти реквізити отримувача, то слід чекати автоматично повернення коштів.
Звідки ви копіпастили, з Ворду? Тама може бути приховані символи, які не відображуються, але знакомісце займають )) Краще руцями вводити, або перегнати через вайбер/тг, щоби зкинути ворд-форматування І у ФОПа таки ІПН в 10 символів
Раджу повідомити банк-відправник про помилку в реквізитах
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text 3. Міжбанківська операція виконується банками та іншими установами протягом операційного дня, в який платіжна інструкція прийнята до виконання, якщо інший строк не встановлено договором або законодавством України.
58. Учасник СЕП зобов'язаний зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у ЦОСЕП, крім випадків:...
Сейчас, если с Привата на ФОП на Моне платить, то оно так ровно час и идёт, а не "мгновенные" 5-10 минут, которые казалось бы у обоих банков реализованы. А где до сих пор написано про три дня - это нужно у работников банков спросить, которые стопудов будут при зависании платежа наотрез отказываться раньше начинать чесаться.
Есть ещё прикол, что если говорить о практическом полном сроке перевода от отправки запроса до получения на другом конце, то там и три дня не предел. Мне недавно внутри Привата переводили. Перевод неделю (!) висел у отправителя в состоянии "в обработке". Причём через неделю он не завершился, а Приват отморозился и соизволил на жалобу ответить, что переводить уже не будет и попозже вернёт деньги взад. Не знаю какая нормативка такое разрешает. Бывает так довольно редко, но всё таки не стоит что-то жизненно важное завязывать на то, что перевод пройдёт за час или даже за сутки.
Ага "Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті" в 2004 году. С тех пор её заменили на другую и даже другую уже отменили. Как я понимаю, та, что я выше упомянул - это её актуальная версия.