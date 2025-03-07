furioso написав:Скільки часу займає переказ грошей по IBAN?
Ну нещодавно в суботу зайняло ~30 хвилин.
furioso написав:Але при вводі коду ФОП (чомусь 10 цифр, а не 8 як зазвичай у ЄДРПОУ) система Правекс Онлайн відкинула останній нуль, залишивши 9 цифр. 10 цифр просто не дає ввести.
Якщо у платіжній інструкції банкінгу Правекс РНОКПП зазначено 9 цифр, то за такими реквізитами банк і відправив.
Був у мене випадок, коли я в Конкорді неправильно зазначив свій РНОКПП. Зазвичай банк отримувач відправнику через СЕП відправляє повідомлення щодо отримання платежу з неправильними реквізитами — це побачив в інтернет-банкінгу. Але не кожен банк хоче виправляти реквізити отримувача, то слід чекати автоматично повернення коштів.
Звідки ви копіпастили, з Ворду? Тама може бути приховані символи, які не відображуються, але знакомісце займають )) Краще руцями вводити, або перегнати через вайбер/тг, щоби зкинути ворд-форматування І у ФОПа таки ІПН в 10 символів
Раджу повідомити банк-відправник про помилку в реквізитах
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text 3. Міжбанківська операція виконується банками та іншими установами протягом операційного дня, в який платіжна інструкція прийнята до виконання, якщо інший строк не встановлено договором або законодавством України.
58. Учасник СЕП зобов'язаний зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у ЦОСЕП, крім випадків:...
Сейчас, если с Привата на ФОП на Моне платить, то оно так ровно час и идёт, а не "мгновенные" 5-10 минут, которые казалось бы у обоих банков реализованы. А где до сих пор написано про три дня - это нужно у работников банков спросить, которые стопудов будут при зависании платежа наотрез отказываться раньше начинать чесаться.
Есть ещё прикол, что если говорить о практическом полном сроке перевода от отправки запроса до получения на другом конце, то там и три дня не предел. Мне недавно внутри Привата переводили. Перевод неделю (!) висел у отправителя в состоянии "в обработке". Причём через неделю он не завершился, а Приват отморозился и соизволил на жалобу ответить, что переводить уже не будет и попозже вернёт деньги взад. Не знаю какая нормативка такое разрешает. Бывает так довольно редко, но всё таки не стоит что-то жизненно важное завязывать на то, что перевод пройдёт за час или даже за сутки.
Ага "Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті" в 2004 году. С тех пор её заменили на другую и даже другую уже отменили. Как я понимаю, та, что я выше упомянул - это её актуальная версия.
Amethyst написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-04#Text Розділ I. Глава 2. п.8 8. Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів відповідно до законодавства України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text 3. Міжбанківська операція виконується банками та іншими установами протягом операційного дня, в який платіжна інструкція прийнята до виконання, якщо інший строк не встановлено договором або законодавством України.
По обоим вашим ссылкам: у обоих документов статусы "втратив чинність"
Amethyst написав:Так ви ж питали про 3 доби. Ото я вам і знайшов, що ця вимога була 20 років тому. Сьогодні для СЕП 4.0 вимога -- 10 секунд! )) Ааа, і опердень 24/7, а не як було в 1996 -- з 9 до 13
якщо відправити в пятн то може бути до 5 діб? (адже суб, нед не є операційними?)
так, колись таке і було... а якщо свята типу 1-2 травня, то і всі 7 дн... Зараз СЕП 4.0 може і за 10 сек 24/7 все надіслати за регламентом!! А за регламентом -- продовж поточного дня, а частіше -- за 15..30 хв. Але крім регламенту СЕПа є ще регламент самої банки згідно ДКБО. Ото вони можуть викаблучуватися і розподіляти гроші за рахунком ще +1..2 дні. Але відображення приходу за Випискою буде отим днем, коли гроші реально прийшли СЕПом. Наприклад, Райф відображає гроші у Виписці у НАСТУПНОМУ дні, але вказує дату минулого. Отак і живем ))