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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 бер, 2025 08:16
Andey написав:
Панове, підкажіть в якому банку зараз найкращий кешбек за оплату комуналки?
Глобус 3% за кредитные или 2% за свои. Но платить надо в их приложении. Изибанк 2% как за кредитные так и за свои. Обязательного требованим платить в приложении банка нету.
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