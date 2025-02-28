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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 08:16

  Andey написав:Панове, підкажіть в якому банку зараз найкращий кешбек за оплату комуналки?

Глобус 3% за кредитные или 2% за свои. Но платить надо в их приложении. Изибанк 2% как за кредитные так и за свои. Обязательного требованим платить в приложении банка нету.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:51

  WallNutPen написав:
  Andey написав:Панове, підкажіть в якому банку зараз найкращий кешбек за оплату комуналки?

Глобус 3% за кредитные или 2% за свои. Но платить надо в их приложении. Изибанк 2% как за кредитные так и за свои. Обязательного требованим платить в приложении банка нету.


Одне застереження.
В гонитві за кешбеком платив на Київське ЯСНО (електроенергія)
28-02-2025 ввечері.
В застосунку ЯСНО нічого не відобразилося, чекали 1,2,3,4.
Написав електронного листа в ЯСНО - прийшла авт відповідь, взято в роботу, розглянуть по термінам.
Почав спілкування в чат-боті ( тільки в робочий час) 04/03/2025.
Ботиня відповіла, що зараховано . На питання, чого не відображається в застосунку ЯСНО? Почали просити скріншоти . Потім почали пісню "за відповідність ОС пристроїв".

05/03/2025 - виправили, в застосунку Ясно операція пройшла 28/02/2025.
08/03/2025 прийшло відповідь на електронний лист - гроші зараховані,
термін зарахування протягом 3х робочих днів.

Якось так. :roll:
Goodman
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