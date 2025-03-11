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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:49

Кешбек 10% за оплати з Конвертом
klug
 
Повідомлень: 8693
З нами з: 18.08.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:31

Re: ПриватБанк

и горстку других приветов насыпали. Похоже, зеленый действительно просыпается не в начале, а ближе к середине месяца, когда видит, что свиньи разбегаются по другим кормушкам.
Кащей
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Повідомлень: 1701
З нами з: 30.08.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:46


Цікаво, що на сторінці акцій цієї нема https://newpromos.privatbank.ua/

А оплата комуналки в Приват24 підпадає під умови? МСС 4900 є, чи там іде оплата з рахунку?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 14.10.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 307 раз.
 
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  #<1 ... 465466467468
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