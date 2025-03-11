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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 бер, 2025 11:49
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klug
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Додано: Вів 11 бер, 2025 13:31
и горстку других приветов насыпали. Похоже, зеленый действительно просыпается не в начале, а ближе к середине месяца, когда видит, что свиньи разбегаются по другим кормушкам.
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Кащей
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Додано: Вів 11 бер, 2025 13:46
Цікаво, що на сторінці акцій цієї нема https://newpromos.privatbank.ua/
А оплата комуналки в Приват24 підпадає під умови? МСС 4900 є, чи там іде оплата з рахунку?
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Ferlakur
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Додано: Вів 11 бер, 2025 20:48
Ferlakur Лише на сторонніх сервісах.
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melkh
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