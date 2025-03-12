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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 бер, 2025 11:49
Додано: Вів 11 бер, 2025 13:31
Re: ПриватБанк
и горстку других приветов насыпали. Похоже, зеленый действительно просыпается не в начале, а ближе к середине месяца, когда видит, что свиньи разбегаются по другим кормушкам.
Додано: Вів 11 бер, 2025 13:46
Цікаво, що на сторінці акцій цієї нема
А оплата комуналки в Приват24 підпадає під умови? МСС 4900 є, чи там іде оплата з рахунку?
Додано: Сер 12 бер, 2025 12:14
Re: ПриватБанк
Підскажіть, які долари в касах видають, нові чи не дуже?
Додано: Сер 12 бер, 2025 13:19
Додано: Сер 12 бер, 2025 16:35
я знімав з картки 2 тис., переді мною в касу був мужчина, він питає "долари є? - є - сині? - на жаль нема", він пішов, я наступний, кажу "я замовляв 2 тис. - будь ласка - сині? - звичайно, Ви ж замовляли".
От таке було тиждень тому
Додано: Сер 12 бер, 2025 16:42
Оочень щедрое отделение. В местных диапазон от "У нас всегда только 1995 год с печатями потому, что в Привате самый низкий курс покупки и поэтому нам приносят только такое, что больше никто не берёт" до "пробуйте заходить сразу после инкассации, иногда в неё пару тыщ синими завозят. Не каждый день". Это, разумеется, только для тех, кто заказывал. В кассе синие купить было можно в последний раз года два назад, наверное. Хотя не знаю, может я отстал от жизни и в Привате уже есть заказ определённого цвета.
Додано: Сер 12 бер, 2025 21:17
Re: ПриватБанк
Вітаю. Пробую додати картку нац.кб Привата до гаманця гугла, не виходить. Тут це можливо? А Глобусівська додається
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