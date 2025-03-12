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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:49

Кешбек 10% за оплати з Конвертом
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:31

Re: ПриватБанк

и горстку других приветов насыпали. Похоже, зеленый действительно просыпается не в начале, а ближе к середине месяца, когда видит, что свиньи разбегаются по другим кормушкам.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:46


Цікаво, що на сторінці акцій цієї нема https://newpromos.privatbank.ua/

А оплата комуналки в Приват24 підпадає під умови? МСС 4900 є, чи там іде оплата з рахунку?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:48

Ferlakur Лише на сторонніх сервісах.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:14

Re: ПриватБанк

Підскажіть, які долари в касах видають, нові чи не дуже?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:19

  any4key написав:Підскажіть, які долари в касах видають, нові чи не дуже?

Вы правда думаете, что вам дадут точную информацию по всем отделениям привата по всей Украине? ;) Выдают теми, которые есть в кассе на момент обращения клиента.
WallNutPen
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:35

  any4key написав:Підскажіть, які долари в касах видають, нові чи не дуже?

я знімав з картки 2 тис., переді мною в касу був мужчина, він питає "долари є? - є - сині? - на жаль нема", він пішов, я наступний, кажу "я замовляв 2 тис. - будь ласка - сині? - звичайно, Ви ж замовляли".
От таке було тиждень тому
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:42

  Hennady написав:я знімав з картки 2 тис., переді мною в касу був мужчина, він питає "долари є? - є - сині? - на жаль нема", він пішов, я наступний, кажу "я замовляв 2 тис. - будь ласка - сині? - звичайно, Ви ж замовляли".

Оочень щедрое отделение. В местных диапазон от "У нас всегда только 1995 год с печатями потому, что в Привате самый низкий курс покупки и поэтому нам приносят только такое, что больше никто не берёт" до "пробуйте заходить сразу после инкассации, иногда в неё пару тыщ синими завозят. Не каждый день". Это, разумеется, только для тех, кто заказывал. В кассе синие купить было можно в последний раз года два назад, наверное. Хотя не знаю, может я отстал от жизни и в Привате уже есть заказ определённого цвета.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:17

Re: ПриватБанк

Вітаю. Пробую додати картку нац.кб Привата до гаманця гугла, не виходить. Тут це можливо? А Глобусівська додається
valya
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 01:02

Re: ПриватБанк

Сраный ПриватБанк сам решает где мне в интернете платить, а где нет.Хотел коммуналку оплатить - не даёт.Ни на пейхабе, ни на сайте теплоенерго.На сайте ясно(за электричество) даёт.В кабинете Нафтогаза даже без подтверждения.В Дии нет.На сайте эпицентра через раз.В поддержку за два месяца так и не дозвонился.Сегодня два часа послушал музыку и плюнул.Бомжеголд он такой.Робот Яна рассказывает что у банка всё ок и это у сайта проблема.Ага, проблема...карты других банков почему-то проходят.

Обидно что через время забываю что такая лотерея будет и может не дать оплатить там где раньше давало.У меня одного такая хрень?
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