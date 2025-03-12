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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 04:16
valya написав:
Вітаю. Пробую додати картку нац.кб Привата до гаманця гугла, не виходить. Тут це можливо? А Глобусівська додається
Через П24 додалась без проблем.
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