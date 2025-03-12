Через П24 додалась без проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 04:16
Додано: Чет 13 бер, 2025 06:06
Кстати, у меня например получилось.
Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03.
Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел.
Но опять же, там на 5k только.
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