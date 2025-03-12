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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 04:16

  valya написав:Вітаю. Пробую додати картку нац.кб Привата до гаманця гугла, не виходить. Тут це можливо? А Глобусівська додається

Через П24 додалась без проблем.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 06:06


Кстати, у меня например получилось.
Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03.
Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел.
Но опять же, там на 5k только.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 08:48

  Feh14 написав:

Кстати, у меня например получилось.
Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03.
Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел.
Но опять же, там на 5k только.

Там же в условиях подробно разжёвано: сначала открыть конверт, только после этого появится соответствующий привет.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 466467468469
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