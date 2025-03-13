Кстати, у меня например получилось. Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03. Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел. Но опять же, там на 5k только.
Кстати, у меня например получилось. Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03. Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел. Но опять же, там на 5k только.
Там же в условиях подробно разжёвано: сначала открыть конверт, только после этого появится соответствующий привет.
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