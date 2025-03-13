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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 04:16

  valya написав:Вітаю. Пробую додати картку нац.кб Привата до гаманця гугла, не виходить. Тут це можливо? А Глобусівська додається

Через П24 додалась без проблем.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 06:06


Кстати, у меня например получилось.
Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03.
Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел.
Но опять же, там на 5k только.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 08:48

  Feh14 написав:

Кстати, у меня например получилось.
Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03.
Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел.
Но опять же, там на 5k только.

Там же в условиях подробно разжёвано: сначала открыть конверт, только после этого появится соответствующий привет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:15

  Ferlakur написав:Там же в условиях подробно разжёвано: сначала открыть конверт, только после этого появится соответствующий привет.

Только не у всех открывается именно этот привет.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:21

Re: ПриватБанк

Ну а особливу пропозицію – святкову "Золоту картку", що гарантує 33% кешбеку на всі покупки можуть – отримають клієнти-ровесники "ПриватБанку", яким у березні 2025 року виповниться 33 роки. Для всіх них цей особливий подарунок надійде 11 березня у розділ "Привіт" у "Приват24". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 43746.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:44

Re: ПриватБанк

Сьогодні була потреба зробити кілька платежів в Приват24 на рахунки в інших українських банках (за реквізитами – на IBAN). Наче завжди був фіксований тариф – 3 гривні/платіж. Сьогодні виставили тариф за платіж за реквізитами – на IBAN - 0,5%. Дивлюся наче змін у тарифах і не було.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:49

  VASH написав:Сьогодні була потреба зробити кілька платежів в Приват24 на рахунки в інших українських банках (за реквізитами – на IBAN). Наче завжди був фіксований тариф – 3 гривні/платіж. Сьогодні виставили тариф за платіж за реквізитами – на IBAN - 0,5%. Дивлюся наче змін у тарифах і не було.

Та, вроде, не было и всё так же 0.5% на 2620 и 3 грн на большинство (но где-то может быть и 1 грн и 1%) остальных. А платежи точно-точно были на те же самые счета, за которые раньше брали 3 грн?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:43

moveton
Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт (під купівлю ОВДП), навіть на поповнення рахунку дружини у тому ж Приваті (універсальна). Платежі були досить термінові, з початку пробував з ноутбуку, потім перейшов до мобільного застосунку Приват23. Потім мовчки прийняв збиток у кілька сотень гривень. Воно то наче й не суттєво, але псує загальну картину щодо вкладення у короткі ОВДП. Возні та ризиків (проблема меморандуму 150000грн/місяць) більше ніж профіту... Якщо не пропусте платіж то виникає проблема у терміновому обміні значних сум у валюті. Доречи, чи стосується це обмеження руху коштів між власними рахунками у різних банках.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:51

Re: ПриватБанк

  VASH написав:Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт

Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%

  VASH написав:навіть на поповнення рахунку дружини у тому ж Приваті (універсальна).

За пополнение чужой Универсальной со своей карты своими средствами внутри Привата был комис? Та ну, не верю.

  VASH написав:Доречи, чи стосується це обмеження руху коштів між власними рахунками у різних банках.

В каждом банке по-своему. Не скажу конкретно за Приват. Учитывая его комис при переводах на 2620, он вообще не интересный банк для таких переводов.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 13 бер, 2025 23:58, всього редагувалось 2 разів.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:55

Re: ПриватБанк

На уні просто по # без комісу потрібно було. Правда з лімітом.
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