Через П24 додалась без проблем.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 04:16
Додано: Чет 13 бер, 2025 06:06
Кстати, у меня например получилось.
Это я к тому что этого привета не было, создал новый конверт, добавил в гуглпэй, и появился. Только точно не скажу, сразу или нет, ну и не надолго, до 25.03.
Кто то выше писал что не вышел такой фокус, но у меня вот вышел.
Но опять же, там на 5k только.
Додано: Чет 13 бер, 2025 08:48
Там же в условиях подробно разжёвано: сначала открыть конверт, только после этого появится соответствующий привет.
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:15
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:21
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:44
Re: ПриватБанк
Сьогодні була потреба зробити кілька платежів в Приват24 на рахунки в інших українських банках (за реквізитами – на IBAN). Наче завжди був фіксований тариф – 3 гривні/платіж. Сьогодні виставили тариф за платіж за реквізитами – на IBAN - 0,5%. Дивлюся наче змін у тарифах і не було.
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:49
Та, вроде, не было и всё так же 0.5% на 2620 и 3 грн на большинство (но где-то может быть и 1 грн и 1%) остальных. А платежи точно-точно были на те же самые счета, за которые раньше брали 3 грн?
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:43
moveton
Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт (під купівлю ОВДП), навіть на поповнення рахунку дружини у тому ж Приваті (універсальна). Платежі були досить термінові, з початку пробував з ноутбуку, потім перейшов до мобільного застосунку Приват23. Потім мовчки прийняв збиток у кілька сотень гривень. Воно то наче й не суттєво, але псує загальну картину щодо вкладення у короткі ОВДП. Возні та ризиків (проблема меморандуму 150000грн/місяць) більше ніж профіту... Якщо не пропусте платіж то виникає проблема у терміновому обміні значних сум у валюті. Доречи, чи стосується це обмеження руху коштів між власними рахунками у різних банках.
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:51
Re: ПриватБанк
Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%
За пополнение чужой Универсальной со своей карты своими средствами внутри Привата был комис? Та ну, не верю.
В каждом банке по-своему. Не скажу конкретно за Приват. Учитывая его комис при переводах на 2620, он вообще не интересный банк для таких переводов.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 13 бер, 2025 23:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:55
Re: ПриватБанк
На уні просто по # без комісу потрібно було. Правда з лімітом.
|