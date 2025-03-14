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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 бер, 2025 05:52
moveton написав:
За пополнение чужой Универсальной со своей карты своими средствами внутри Привата был комис? Та ну, не верю.
Сделай внутри банка платёж по IBAN. Банк возьмёт 3 грн за бездоговорной платеж.
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