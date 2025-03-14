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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 бер, 2025 05:52
moveton написав:
За пополнение чужой Универсальной со своей карты своими средствами внутри Привата был комис? Та ну, не верю.
Сделай внутри банка платёж по IBAN. Банк возьмёт 3 грн за бездоговорной платеж.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:51
Howl написав: moveton написав:
За пополнение чужой Универсальной со своей карты своими средствами внутри Привата был комис? Та ну, не верю.
Сделай внутри банка платёж по IBAN. Банк возьмёт 3 грн за бездоговорной платеж.
Посмотрел - и действительно по номеру карты на шару, а по IBAN 3 грн хочет, хоть и внутрибанк. Странно тогда, что не 0.5%
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moveton
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:55
moveton, если зачисление будет на КдВ, то банк возьмёт стандартные 0,5 %.
А до этого переводить внутри банка по IBAN между физлицами нельзя было, только по номеру карты.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:19
Howl написав:
moveton, если зачисление будет на КдВ, то банк возьмёт стандартные 0,5 %.
За перевод?! Только за пополнение КДВ должен бы взять. Да и у меня именно так.
Howl написав:
А до этого переводить внутри банка по IBAN между физлицами нельзя было, только по номеру карты.
До какой даты? Я может раньше и не пробовал. До введения лимитов на P2P как-то и не нужно было между физиками внутри банка по IBAN.
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moveton
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