Сделай внутри банка платёж по IBAN. Банк возьмёт 3 грн за бездоговорной платеж.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 05:52
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:51
Посмотрел - и действительно по номеру карты на шару, а по IBAN 3 грн хочет, хоть и внутрибанк. Странно тогда, что не 0.5%
Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:55
Re: ПриватБанк
moveton, если зачисление будет на КдВ, то банк возьмёт стандартные 0,5 %.
А до этого переводить внутри банка по IBAN между физлицами нельзя было, только по номеру карты.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:19
За перевод?! Только за пополнение КДВ должен бы взять. Да и у меня именно так.
До какой даты? Я может раньше и не пробовал. До введения лимитов на P2P как-то и не нужно было между физиками внутри банка по IBAN.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:18
Re: ПриватБанк
Отправитель оплачивает 3 грн за бездоговорной платёж. Хотя это надо пожаловаться, что по номеру карты таксы нет, по IBAN есть.
Стандартные тарифы карты никто не отменял. Оплата с кредитных средств отправитель ещё комиссию заплатит, а вот входящий платёж на КдВ получатель отстегнет.
Я точно не знаю, когда было. Но этот шаблон ввели после инцидента с коллегой (где-то в 2021 году). Как оказалось тогда нельзя было сделать платёж между физлицами по IBAN, ни через Privat24, ни через кассу. А коллеге надо было сделать юридически правильно платёж, а не по номеру платёжной карты.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:33
Re: ПриватБанк
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