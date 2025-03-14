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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 05:52

Re: ПриватБанк

  moveton написав:За пополнение чужой Универсальной со своей карты своими средствами внутри Привата был комис? Та ну, не верю.
Сделай внутри банка платёж по IBAN. Банк возьмёт 3 грн за бездоговорной платеж.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:51

  Howl написав:
  moveton написав:За пополнение чужой Универсальной со своей карты своими средствами внутри Привата был комис? Та ну, не верю.
Сделай внутри банка платёж по IBAN. Банк возьмёт 3 грн за бездоговорной платеж.

Посмотрел - и действительно по номеру карты на шару, а по IBAN 3 грн хочет, хоть и внутрибанк. Странно тогда, что не 0.5% :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:55

Re: ПриватБанк

moveton, если зачисление будет на КдВ, то банк возьмёт стандартные 0,5 %.
А до этого переводить внутри банка по IBAN между физлицами нельзя было, только по номеру карты.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:19

  Howl написав:moveton, если зачисление будет на КдВ, то банк возьмёт стандартные 0,5 %.

За перевод?! Только за пополнение КДВ должен бы взять. Да и у меня именно так.

  Howl написав:А до этого переводить внутри банка по IBAN между физлицами нельзя было, только по номеру карты.

До какой даты? Я может раньше и не пробовал. До введения лимитов на P2P как-то и не нужно было между физиками внутри банка по IBAN.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:18

Re: ПриватБанк

  moveton написав:За перевод?! Только за пополнение КДВ должен бы взять.
Отправитель оплачивает 3 грн за бездоговорной платёж. Хотя это надо пожаловаться, что по номеру карты таксы нет, по IBAN есть.
Стандартные тарифы карты никто не отменял. Оплата с кредитных средств отправитель ещё комиссию заплатит, а вот входящий платёж на КдВ получатель отстегнет.

  moveton написав:До какой даты? Я может раньше и не пробовал.
Я точно не знаю, когда было. Но этот шаблон ввели после инцидента с коллегой (где-то в 2021 году). Как оказалось тогда нельзя было сделать платёж между физлицами по IBAN, ни через Privat24, ни через кассу. А коллеге надо было сделать юридически правильно платёж, а не по номеру платёжной карты.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:33

Re: ПриватБанк

  Howl написав:Отправитель оплачивает 3 грн за бездоговорной платёж. Хотя это надо пожаловаться, что по номеру карты таксы нет, по IBAN есть.

Ну вот у меня при внутрибанковом P2P отправитель пока ничего не платит. Если со своих, конечно. Может и надо нажаловаться, чтобы и там 3 грн брали...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:43

Re: ПриватБанк

moveton, посмотри квитанцию — там будут указаны IBAN. Единственное отличие так это назначение платежа.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 02:25

  Howl написав:moveton, посмотри квитанцию — там будут указаны IBAN. Единственное отличие так это назначение платежа.

Та я не сомневаюсь, что перевод между картами одного банка - это со счёта на счёт без МПС. А вот СЭП это или внутрибанк в квитанции не написано. Осталось понять жаловаться банку, чтобы исправил или пусть продолжает быть не в курсе, что есть дырочка бесплатных переводов. Оно-то в тарифах прописано, но переводы за гривну вместо трёх тоже были прописаны...
moveton
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