Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:18

moveton написав: За перевод?! Только за пополнение КДВ должен бы взять. За перевод?! Только за пополнение КДВ должен бы взять.

moveton написав: До какой даты? Я может раньше и не пробовал. До какой даты? Я может раньше и не пробовал.

Отправитель оплачивает 3 грн за бездоговорной платёж. Хотя это надо пожаловаться, что по номеру карты таксы нет, по IBAN есть.Стандартные тарифы карты никто не отменял. Оплата с кредитных средств отправитель ещё комиссию заплатит, а вот входящий платёж на КдВ получатель отстегнет.Я точно не знаю, когда было. Но этот шаблон ввели после инцидента с коллегой (где-то в 2021 году). Как оказалось тогда нельзя было сделать платёж между физлицами по IBAN, ни через Privat24, ни через кассу. А коллеге надо было сделать юридически правильно платёж, а не по номеру платёжной карты.