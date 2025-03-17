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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 бер, 2025 19:27
Re: ПриватБанк
В мене була збірна солянка - лікпей, айпей, ізіпей, пейхаб, портмоне і сайти постачальників. Дало 11 платежів, при чому по одному рахунку було два платежі, спочатку проба на малу суму. Тобто можна считати 10. Та і най буде так, завтра доплачу, турбувати кц нема потреби
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:09
Додано: Пон 17 бер, 2025 11:24
Charter
Сенс в меншіх або відсутності комісій. А кб таки є і на другий день все оплачено
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