В мене була збірна солянка - лікпей, айпей, ізіпей, пейхаб, портмоне і сайти постачальників. Дало 11 платежів, при чому по одному рахунку було два платежі, спочатку проба на малу суму. Тобто можна считати 10. Та і най буде так, завтра доплачу, турбувати кц нема потреби
Driver написав:(типа, они мою подпись, когда-то поставленную на их планшете, смогут фигачить на все документы без моего ведома, но с моего разрешения?)
Ну как можно слова "використання як зразка вашого пiдпису" причём с ещё и дополнительным разжёвыванием потом каким именно образом (хотя тут сложно придумать больше одного варианта) прочитать настолько наоборот? Ну а если кажется, что подпись, нарисованную раньше, для образца использовать опасно, предлагается добровольно-принудительно пройти в отделение и там нарисовать такую, какую хочется именно для образца. Тут каждый сам степень опасности определяет.