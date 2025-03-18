RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 468469470471

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:27

Re: ПриватБанк

В мене була збірна солянка - лікпей, айпей, ізіпей, пейхаб, портмоне і сайти постачальників. Дало 11 платежів, при чому по одному рахунку було два платежі, спочатку проба на малу суму. Тобто можна считати 10. Та і най буде так, завтра доплачу, турбувати кц нема потреби
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 31.10.12
Подякував: 662 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:06

valya - а сенс? Кешбек на комуналку не нарахувався....
Charter
 
Повідомлень: 162
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:09

  Charter написав:valya - а сенс? Кешбек на комуналку не нарахувався....

Сенс в том , кешбек в рамках "привіта" за открытие конверта по акции к 33 летию ПБ таки начисляется. Но только при оплате не в п24 а на сторонних ресурсах. У вас не так?
WallNutPen
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 08.06.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:24

Charter
Сенс в меншіх або відсутності комісій. А кб таки є і на другий день все оплачено
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 31.10.12
Подякував: 662 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:28

Пришло в Приват24 вот такое:

Не совсем понял, что это такое и насколько это опасно?
(типа, они мою подпись, когда-то поставленную на их планшете, смогут фигачить на все документы без моего ведома, но с моего разрешения?)

Зображення
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 405
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:49

Re: ПриватБанк

  Driver написав:(типа, они мою подпись, когда-то поставленную на их планшете, смогут фигачить на все документы без моего ведома, но с моего разрешения?)

Ну как можно слова "використання як зразка вашого пiдпису" причём с ещё и дополнительным разжёвыванием потом каким именно образом (хотя тут сложно придумать больше одного варианта) прочитать настолько наоборот? Ну а если кажется, что подпись, нарисованную раньше, для образца использовать опасно, предлагается добровольно-принудительно пройти в отделение и там нарисовать такую, какую хочется именно для образца. Тут каждый сам степень опасности определяет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 23.03.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:33

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:У вас не так?

На сторонніх ресурсах я не перевіряв, дякую за наводку. Через Приват 24 не нараховується, підтримка підтвердила
Charter
 
Повідомлень: 162
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:35

Re: ПриватБанк

Доброго ранку! А що, Приват перестав автоматично розсилати квитанції щодо сплати комуналки?
Charter
 
Повідомлень: 162
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 468469470471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13774)
18.03.2025 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.