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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 468469470471

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:27

Re: ПриватБанк

В мене була збірна солянка - лікпей, айпей, ізіпей, пейхаб, портмоне і сайти постачальників. Дало 11 платежів, при чому по одному рахунку було два платежі, спочатку проба на малу суму. Тобто можна считати 10. Та і най буде так, завтра доплачу, турбувати кц нема потреби
valya
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:06

valya - а сенс? Кешбек на комуналку не нарахувався....
Charter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:09

  Charter написав:valya - а сенс? Кешбек на комуналку не нарахувався....

Сенс в том , кешбек в рамках "привіта" за открытие конверта по акции к 33 летию ПБ таки начисляется. Но только при оплате не в п24 а на сторонних ресурсах. У вас не так?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:24

Charter
Сенс в меншіх або відсутності комісій. А кб таки є і на другий день все оплачено
valya
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:28

Пришло в Приват24 вот такое:

Не совсем понял, что это такое и насколько это опасно?
(типа, они мою подпись, когда-то поставленную на их планшете, смогут фигачить на все документы без моего ведома, но с моего разрешения?)

Зображення
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:49

Re: ПриватБанк

  Driver написав:(типа, они мою подпись, когда-то поставленную на их планшете, смогут фигачить на все документы без моего ведома, но с моего разрешения?)

Ну как можно слова "використання як зразка вашого пiдпису" причём с ещё и дополнительным разжёвыванием потом каким именно образом (хотя тут сложно придумать больше одного варианта) прочитать настолько наоборот? Ну а если кажется, что подпись, нарисованную раньше, для образца использовать опасно, предлагается добровольно-принудительно пройти в отделение и там нарисовать такую, какую хочется именно для образца. Тут каждый сам степень опасности определяет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:33

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:У вас не так?

На сторонніх ресурсах я не перевіряв, дякую за наводку. Через Приват 24 не нараховується, підтримка підтвердила
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 10:35

Re: ПриватБанк

Доброго ранку! А що, Приват перестав автоматично розсилати квитанції щодо сплати комуналки?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:23

  moveton написав:
  VASH написав:Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт

Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%

Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:31

  VASH написав:
  moveton написав:
  VASH написав:Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт

Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%

Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень?

Привату всё равно какие там комиссии (не)берёт Сенс при обналичке. Он видит, что счёт 2620 (я телепатирую, что "у Сенсі поточний рахунок" открыт именно такой) в другом банке - берёт 0.5% за перевод. Это ж всё в тарифах написано. Это не для того, чтобы кто-то избежал какой-то комиссии, а чтобы Привату денег заработать.
moveton
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  #<1 ... 468469470471
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