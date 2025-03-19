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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:05
VASH написав: moveton написав: VASH написав:
Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт
Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%
Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень?
2620 це всі кошти на вимогу фізосіб. і карткові, і поточні рахунки, і так звані вільні вклади – рахунки «До запитання».
коміс 3 грн на рахунки 2600, 2650 – ФОП, ЮО та ФК. ну і інші теж, але НЕ 2620 та 2630.
може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:16
24589 написав:
може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде
По-моему 2924 тоже идёт с комиссией 0,5%
У кого они сейчас есть? Из тех, кого знаю:
Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924
Агропросперис - можно через 2924, но можно и напрямую на 2620
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:44
Driver написав:
Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924
Посмотрел в своей аппке CA+ реквизиты карты для пополнения - 2620. И в предлагаемом назначении платежа просто "поповнення рахунку ФIП" без цифирок. Зачем такие приводят, если пополнять только через 2924, колторый ещё непонятно где смотреть?
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