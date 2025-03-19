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банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 469470471472 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 77 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 16% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 77 Додано: Сер 19 бер, 2025 18:05 VASH написав: moveton написав: VASH написав: Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт

Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%

Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%

Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень? Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень?

2620 це всі кошти на вимогу фізосіб. і карткові, і поточні рахунки, і так звані вільні вклади – рахунки «До запитання».

коміс 3 грн на рахунки 2600, 2650 – ФОП, ЮО та ФК. ну і інші теж, але НЕ 2620 та 2630.

може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде 2620 це всі кошти на вимогу фізосіб. і карткові, і поточні рахунки, і так звані вільні вклади – рахунки «До запитання».коміс 3 грн на рахунки 2600, 2650 – ФОП, ЮО та ФК. ну і інші теж, але НЕ 2620 та 2630.може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде 24589 Повідомлень: 159 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 18:16 24589 написав: може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде

По-моему 2924 тоже идёт с комиссией 0,5%



У кого они сейчас есть? Из тех, кого знаю:

Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924

Агропросперис - можно через 2924, но можно и напрямую на 2620 По-моему 2924 тоже идёт с комиссией 0,5%У кого они сейчас есть? Из тех, кого знаю:Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924Агропросперис - можно через 2924, но можно и напрямую на 2620 Driver

Повідомлень: 406 З нами з: 13.06.16 Подякував: 75 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 18:44 Re: ПриватБанк Driver написав: Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924 Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924

Посмотрел в своей аппке CA+ реквизиты карты для пополнения - 2620. И в предлагаемом назначении платежа просто "поповнення рахунку ФIП" без цифирок. Зачем такие приводят, если пополнять только через 2924, колторый ещё непонятно где смотреть? Посмотрел в своей аппке CA+ реквизиты карты для пополнения - 2620. И в предлагаемом назначении платежа просто "поповнення рахунку ФIП" без цифирок. Зачем такие приводят, если пополнять только через 2924, колторый ещё непонятно где смотреть? moveton

Повідомлень: 5295 З нами з: 23.03.18 Подякував: 48 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 469470471472 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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