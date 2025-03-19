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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:05

  VASH написав:
  moveton написав:
  VASH написав:Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт

Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%

Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень?

2620 це всі кошти на вимогу фізосіб. і карткові, і поточні рахунки, і так звані вільні вклади – рахунки «До запитання».
коміс 3 грн на рахунки 2600, 2650 – ФОП, ЮО та ФК. ну і інші теж, але НЕ 2620 та 2630.
може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде
24589
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:16

  24589 написав:може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде

По-моему 2924 тоже идёт с комиссией 0,5%

У кого они сейчас есть? Из тех, кого знаю:
Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924
Агропросперис - можно через 2924, но можно и напрямую на 2620
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:44

Re: ПриватБанк

  Driver написав:Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924

Посмотрел в своей аппке CA+ реквизиты карты для пополнения - 2620. И в предлагаемом назначении платежа просто "поповнення рахунку ФIП" без цифирок. Зачем такие приводят, если пополнять только через 2924, колторый ещё непонятно где смотреть?
moveton
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  #<1 ... 469470471472
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