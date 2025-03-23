Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень?
2620 це всі кошти на вимогу фізосіб. і карткові, і поточні рахунки, і так звані вільні вклади – рахунки «До запитання». коміс 3 грн на рахунки 2600, 2650 – ФОП, ЮО та ФК. ну і інші теж, але НЕ 2620 та 2630. може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде
Driver написав:Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924
Посмотрел в своей аппке CA+ реквизиты карты для пополнения - 2620. И в предлагаемом назначении платежа просто "поповнення рахунку ФIП" без цифирок. Зачем такие приводят, если пополнять только через 2924, колторый ещё непонятно где смотреть?
Лише для тих, які відкрили Конверт після 01.03.2025. А якщо 1 конверт був до, а відкрити 2й, за нього дадуть? Горланять, що дали всім кешбеки до 33 річчя. Брешуть! Моїм стареньким батькам в цьому міс не дали нічого взагалі, хоч пенсія через ПБ.