RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:05

  VASH написав:
  moveton написав:
  VASH написав:Та наче ті ж, наприклад, Сенс Вайт

Это 2620 в другом банке. На него всегда было 0.5%

Відкрив у Сенсі поточний рахунок у валюті UAH, все одно за платіж з картки "Для виплат" Приват бере 0,5%. Я так розумію, що для уникнення комісії тільки отримання готівки з урахуванням діючих обмежень?

2620 це всі кошти на вимогу фізосіб. і карткові, і поточні рахунки, і так звані вільні вклади – рахунки «До запитання».
коміс 3 грн на рахунки 2600, 2650 – ФОП, ЮО та ФК. ну і інші теж, але НЕ 2620 та 2630.
може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде
24589
 
Повідомлень: 161
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:16

  24589 написав:може десь знайдете 2924 для поповнення, ще з бородатих часівч не знаю чи хтось зараз займається з котловими. тоді може і вийде

По-моему 2924 тоже идёт с комиссией 0,5%

У кого они сейчас есть? Из тех, кого знаю:
Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924
Агропросперис - можно через 2924, но можно и напрямую на 2620
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:44

Re: ПриватБанк

  Driver написав:Креди Агриколь - пополнение карт только через 2924

Посмотрел в своей аппке CA+ реквизиты карты для пополнения - 2620. И в предлагаемом назначении платежа просто "поповнення рахунку ФIП" без цифирок. Зачем такие приводят, если пополнять только через 2924, колторый ещё непонятно где смотреть?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5304
З нами з: 23.03.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 23:05

Re: ПриватБанк

"....сьогодні ПриватБанку – 33 роки. І ми дякуємо вам, що майже щодня ви довіряєте нам свої звичні справи. 

Дякуємо, що дозволяєте нам усі ці роки бути частиною вашого життя. 

Беремо та працюємо для вас"

І обрізали КЛ по використаному під 0!
alibob
 
Повідомлень: 607
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:47

  moveton написав:Посмотрел в своей аппке CA+ реквизиты карты для пополнения - 2620. И в предлагаемом назначении платежа просто "поповнення рахунку ФIП" без цифирок.

Давно их не пополнял :D
Оказывается, и до них добрался прогресс с 2620 :shock:
https://credit-agricole.ua/storage/files/rekviziti-na-sajti.pdf
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:14

Лише для тих, які відкрили Конверт після 01.03.2025.
А якщо 1 конверт був до, а відкрити 2й, за нього дадуть?
Горланять, що дали всім кешбеки до 33 річчя. Брешуть! Моїм стареньким батькам в цьому міс не дали нічого взагалі, хоч пенсія через ПБ.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 27.04.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:31

Re: ПриватБанк

  Visky написав:А якщо 1 конверт був до, а відкрити 2й, за нього дадуть?
Мені за таке дали. Але цей КБ діє по 26-те

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6219
З нами з: 05.05.21
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:01

Amethyst Дякую!
Це за 2й конверт, коли по 1му аналогічний кешбек було використано в минулу акцію?
Вони висилали пропозицію, чи вона з'явилася після активації 2го конверту?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 27.04.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:14

Re: ПриватБанк

Да, за два дні не накупишся. Комуналь заплачу мабуть
chipmunk
 
Повідомлень: 9041
З нами з: 15.04.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:16

  Visky написав:Amethyst Дякую!
Це за 2й конверт, коли по 1му аналогічний кешбек було використано в минулу акцію?
Вони висилали пропозицію, чи вона з'явилася після активації 2го конверту?

Так, так, апісля аХтиваціЇ
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6219
З нами з: 05.05.21
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
  #<1 ... 470471472473>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4722)
23.03.2025 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.