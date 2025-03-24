Моїм перевірив також:
Наочніше була би інша фігура з пальців.
А от тещі пропонують 15% за продукти, а вона і не користується.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 бер, 2025 20:19
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:18
2й конверт відкрив - пропозиції не отримав.
Чи то був їхній ляп, який прикрили, чи за день до кінця не висилають, чи почекати, чи колеги з другим конвертом не брали участі з 1-м конвертом в аналогічній новорічній акції..?
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