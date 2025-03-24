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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:19

Re: ПриватБанк

  Visky написав:Горланять, що дали всім кешбеки до 33 річчя. Брешуть! Моїм стареньким батькам в цьому міс не дали нічого взагалі, хоч пенсія через ПБ.

Моїм перевірив також:
Зображення
Наочніше була би інша фігура з пальців.
А от тещі пропонують 15% за продукти, а вона і не користується.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:27

Ой+ Я теж сприймаю це як зображення дулі!
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:18

2й конверт відкрив - пропозиції не отримав.
Чи то був їхній ляп, який прикрили, чи за день до кінця не висилають, чи почекати, чи колеги з другим конвертом не брали участі з 1-м конвертом в аналогічній новорічній акції..?
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:53

  Visky написав:2й конверт відкрив - пропозиції не отримав.
Чи то був їхній ляп, який прикрили, чи за день до кінця не висилають, чи почекати, чи колеги з другим конвертом не брали участі з 1-м конвертом в аналогічній новорічній акції..?

Акция до 25 числа. И у меня предложение появилось на след день после открытия конверта.
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