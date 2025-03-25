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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:55

Ну, майже у кожного є якесь майно. Нерухомість, авто. То в таких опитувальниках щодо плануємих об'ємів надходжень можна парочку млн і написати.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:26

  Bobua написав:До речі, дивно, що держ.банки тратять гроші й час на інкасації, замість зробити хоч би між собою систему безкоштовних валют.переказів...

Вроде НБУ обещал в какой-то версии СЭП добавить возможность валютных переводов между украинскими банками. И подключиться к европейской SEPA.
Ждём-с. Может через пару лет и сделают
Driver
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