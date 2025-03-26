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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 бер, 2025 11:55
Ну, майже у кожного є якесь майно. Нерухомість, авто. То в таких опитувальниках щодо плануємих об'ємів надходжень можна парочку млн і написати.
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:26
Вроде НБУ обещал в какой-то версии СЭП добавить возможность валютных переводов между украинскими банками. И подключиться к европейской SEPA.
Ждём-с. Может через пару лет и сделают
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:09
Re: ПриватБанк
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
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