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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 бер, 2025 11:55
Ну, майже у кожного є якесь майно. Нерухомість, авто. То в таких опитувальниках щодо плануємих об'ємів надходжень можна парочку млн і написати.
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alibob
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Додано: Вів 25 бер, 2025 12:26
Bobua написав:
До речі, дивно, що держ.банки тратять гроші й час на інкасації, замість зробити хоч би між собою систему безкоштовних валют.переказів...
Вроде НБУ обещал в какой-то версии СЭП добавить возможность валютных переводов между украинскими банками. И подключиться к европейской SEPA.
Ждём-с. Может через пару лет и сделают
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Driver
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Додано: Сер 26 бер, 2025 13:09
chipmunk написав:
Комуналь заплачу мабуть
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
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Ой+
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Додано: Сер 26 бер, 2025 13:54
Ой+ написав: chipmunk написав:
Комуналь заплачу мабуть
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
Давно уже никому ничего особо не подсказываю.Кто хочет тот сам с одного намека заинтересуется и будет вникать.Большинству оно не надо.Потом ещё и виноватым будешь.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 15:08
посетитель написав: Ой+ написав: chipmunk написав:
Комуналь заплачу мабуть
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
Давно уже никому ничего особо не подсказываю.Кто хочет тот сам с одного намека заинтересуется и будет вникать.Большинству оно не надо.Потом ещё и виноватым будешь.
Нічого у пенсів не питав. Відкрив конверти, поповнив їхніми коштами- їм віддав готівку. Сплатив комуналь зі знижкою. Всі задоволені. Собі половину кешбека.
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lel
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