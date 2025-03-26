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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:55

Ну, майже у кожного є якесь майно. Нерухомість, авто. То в таких опитувальниках щодо плануємих об'ємів надходжень можна парочку млн і написати.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:26

  Bobua написав:До речі, дивно, що держ.банки тратять гроші й час на інкасації, замість зробити хоч би між собою систему безкоштовних валют.переказів...

Вроде НБУ обещал в какой-то версии СЭП добавить возможность валютных переводов между украинскими банками. И подключиться к европейской SEPA.
Ждём-с. Может через пару лет и сделают
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:09

Re: ПриватБанк

  chipmunk написав:Комуналь заплачу мабуть

Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:54

  Ой+ написав:
  chipmunk написав:Комуналь заплачу мабуть

Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.


Давно уже никому ничего особо не подсказываю.Кто хочет тот сам с одного намека заинтересуется и будет вникать.Большинству оно не надо.Потом ещё и виноватым будешь.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:08

Re: ПриватБанк

посетитель написав:
  Ой+ написав:
  chipmunk написав:Комуналь заплачу мабуть

Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.


Давно уже никому ничего особо не подсказываю.Кто хочет тот сам с одного намека заинтересуется и будет вникать.Большинству оно не надо.Потом ещё и виноватым будешь.
Нічого у пенсів не питав. Відкрив конверти, поповнив їхніми коштами- їм віддав готівку. Сплатив комуналь зі знижкою. Всі задоволені. Собі половину кешбека.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:19

  Driver написав:Вроде НБУ обещал в какой-то версии СЭП добавить возможность валютных переводов между украинскими банками. И подключиться к европейской SEPA.
Ждём-с. Может через пару лет и сделают


Якось не віриться у валютні перекази. Колись у Привата була реалізована можливість валютних переказів між клієнтами банка, можна було без проблем за декілька хвилин переказати долари або євро в межах банка. Але НБУ це заборонив з посиланням на те, що єдиним платіжним засобом в Україні є гривня.
riwalir
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:35

  riwalir написав:Якось не віриться у валютні перекази. Колись у Привата була реалізована можливість валютних переказів між клієнтами банка, можна було без проблем за декілька хвилин переказати долари або євро в межах банка. Але НБУ це заборонив з посиланням на те, що єдиним платіжним засобом в Україні є гривня.

Точно-точно именно на это? :shock: Через типа SWIFT даже сейчас можно в Украине валюту перечислять. Можно внутри банка, можно между разными банками и людьми. Я, конечно, рад, что теперь НБУ признал в качестве платёжного средства не только гривну, но как-то эта революция прошла мимо меня.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 23:05

  Ой+ написав:
  chipmunk написав:Комуналь заплачу мабуть

Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
Це ще що... От мені блокують навіть перекази між власними рахунками в банку (нашо?!), треба дзвонити і через бота пробиватися до оператора, сказавши чарівне слово, потім слухати заїзжену музику, бо всі оператори зайняті, давати відповіді на 2 десятка запитань, а потім при наступному переказі - все знову!
Visky
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