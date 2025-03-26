|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 бер, 2025 11:55
Ну, майже у кожного є якесь майно. Нерухомість, авто. То в таких опитувальниках щодо плануємих об'ємів надходжень можна парочку млн і написати.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:26
Bobua написав:
До речі, дивно, що держ.банки тратять гроші й час на інкасації, замість зробити хоч би між собою систему безкоштовних валют.переказів...
Вроде НБУ обещал в какой-то версии СЭП добавить возможность валютных переводов между украинскими банками. И подключиться к европейской SEPA.
Ждём-с. Может через пару лет и сделают
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 419
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:09
chipmunk написав:
Комуналь заплачу мабуть
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6894
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 1087 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:54
Ой+ написав: chipmunk написав:
Комуналь заплачу мабуть
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
Давно уже никому ничего особо не подсказываю.Кто хочет тот сам с одного намека заинтересуется и будет вникать.Большинству оно не надо.Потом ещё и виноватым будешь.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1429
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:08
посетитель написав: Ой+ написав: chipmunk написав:
Комуналь заплачу мабуть
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
Давно уже никому ничего особо не подсказываю.Кто хочет тот сам с одного намека заинтересуется и будет вникать.Большинству оно не надо.Потом ещё и виноватым будешь.
Нічого у пенсів не питав. Відкрив конверти, поповнив їхніми коштами- їм віддав готівку. Сплатив комуналь зі знижкою. Всі задоволені. Собі половину кешбека.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3522
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:19
Driver написав:
Вроде НБУ обещал в какой-то версии СЭП добавить возможность валютных переводов между украинскими банками. И подключиться к европейской SEPA.
Ждём-с. Может через пару лет и сделают
Якось не віриться у валютні перекази. Колись у Привата була реалізована можливість валютних переказів між клієнтами банка, можна було без проблем за декілька хвилин переказати долари або євро в межах банка. Але НБУ це заборонив з посиланням на те, що єдиним платіжним засобом в Україні є гривня.
-
riwalir
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:35
riwalir написав:
Якось не віриться у валютні перекази. Колись у Привата була реалізована можливість валютних переказів між клієнтами банка, можна було без проблем за декілька хвилин переказати долари або євро в межах банка. Але НБУ це заборонив з посиланням на те, що єдиним платіжним засобом в Україні є гривня.
Точно-точно именно на это?
Через типа SWIFT даже сейчас можно в Украине валюту перечислять. Можно внутри банка, можно между разными банками и людьми. Я, конечно, рад, что теперь НБУ признал в качестве платёжного средства не только гривну, но как-то эта революция прошла мимо меня.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5319
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 26 бер, 2025 23:05
Ой+ написав: chipmunk написав:
Комуналь заплачу мабуть
Вчора вечером ще тещі робив конверт та оплачував комунальні. Кожен крок ішов зі страшним скрипом, дзвонили, перепитували, чи платиться не посиланню в соц. мережах і т.д. Очевидно корезоїд не міг зрозуміти як клієнт після років виключно зняття в банкоматі пустився платити по сайтах.
А потім ще теща не могла зрозуміти в чому її вигода, якщо є додаткові комісії, і друге опитування було складніше пройти.
Це ще що... От мені блокують навіть перекази між власними рахунками в банку (нашо?!)
, треба дзвонити і через бота пробиватися до оператора, сказавши чарівне слово, потім слухати заїзжену музику, бо всі оператори зайняті, давати відповіді на 2 десятка запитань, а потім при наступному переказі - все знову!
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1441
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|