Питання. Карта Універсальна. Базове правило: всі кредитні кошти, витрачені в поточному місяці, слід погасити до 25 числа наступного місяця. Сьогодні 28.3. Якщо я сьогодні роблю оплату кредитними коштами, їх слід погасити до 25 квітня чи 25 травня?
justauser написав:Питання. Карта Універсальна. Базове правило: всі кредитні кошти, витрачені в поточному місяці, слід погасити до 25 числа наступного місяця. Сьогодні 28.3. Якщо я сьогодні роблю оплату кредитними коштами, їх слід погасити до 25 квітня чи 25 травня?
Дякую.
Звісно квітня. Все що витратили с 1 по 31 березня гасимо до 25 квітня.
Підкажіть, будь ласка, хто користувався оплатою частинами (не миттєвою розстрочкою) цього року - чи не стягує Приват коміс за оплату кредитними коштами? Не треба Універсалку в плюс виводити для оплати решти після списання першої частини? На сайті банку не бачу цього нюансу, якщо десь є посилання на актуальний регламент списання 2-ї і решти частин за кредитні кошти, поділіться, будь ласка.
pharus написав:Підкажіть, будь ласка, хто користувався оплатою частинами (не миттєвою розстрочкою) цього року - чи не стягує Приват коміс за оплату кредитними коштами? Не треба Універсалку в плюс виводити для оплати решти після списання першої частини?