на Сенс я не грішу - все справно
а от Авангард може і притримує
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 16:19
Додано: П'ят 28 бер, 2025 23:58
оплата кредитними після 25 числа поточного місяця
Питання.
Карта Універсальна.
Базове правило: всі кредитні кошти, витрачені в поточному місяці, слід погасити до 25 числа наступного місяця.
Сьогодні 28.3.
Якщо я сьогодні роблю оплату кредитними коштами, їх слід погасити до 25 квітня чи 25 травня?
Дякую.
Додано: Суб 29 бер, 2025 00:26
Звісно квітня.
Все що витратили с 1 по 31 березня гасимо до 25 квітня.
Додано: Суб 29 бер, 2025 16:00
Re: ПриватБанк
Підкажіть, будь ласка, хто користувався оплатою частинами (не миттєвою розстрочкою) цього року - чи не стягує Приват коміс за оплату кредитними коштами? Не треба Універсалку в плюс виводити для оплати решти після списання першої частини?
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:44
Додано: Пон 31 бер, 2025 19:47
шото бегемот стал резать лимит до суммы задолженности
Второй понедельник подряд уже
долгов вроде не много, как всегда..
Сегодня позакрывал кредитки, может поможет.
Как часто обновляется информация в УБКИ?
Или тут местный скоринг только?
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