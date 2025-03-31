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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 472473474475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
24
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 16:19

  Driver написав:проблема не в банках-отправителях?

на Сенс я не грішу - все справно
а от Авангард може і притримує
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 23:58

оплата кредитними після 25 числа поточного місяця

Питання.
Карта Універсальна.
Базове правило: всі кредитні кошти, витрачені в поточному місяці, слід погасити до 25 числа наступного місяця.
Сьогодні 28.3.
Якщо я сьогодні роблю оплату кредитними коштами, їх слід погасити до 25 квітня чи 25 травня?

Дякую.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 00:26

  justauser написав:Питання.
Карта Універсальна.
Базове правило: всі кредитні кошти, витрачені в поточному місяці, слід погасити до 25 числа наступного місяця.
Сьогодні 28.3.
Якщо я сьогодні роблю оплату кредитними коштами, їх слід погасити до 25 квітня чи 25 травня?

Дякую.

Звісно квітня.
Все що витратили с 1 по 31 березня гасимо до 25 квітня.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 16:00

Re: ПриватБанк

Підкажіть, будь ласка, хто користувався оплатою частинами (не миттєвою розстрочкою) цього року - чи не стягує Приват коміс за оплату кредитними коштами? Не треба Універсалку в плюс виводити для оплати решти після списання першої частини?
На сайті банку не бачу цього нюансу, якщо десь є посилання на актуальний регламент списання 2-ї і решти частин за кредитні кошти, поділіться, будь ласка.
pharus
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:44

  pharus написав:Підкажіть, будь ласка, хто користувався оплатою частинами (не миттєвою розстрочкою) цього року - чи не стягує Приват коміс за оплату кредитними коштами? Не треба Універсалку в плюс виводити для оплати решти після списання першої частини?

Не стягує.
Не треба.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:47

шото бегемот стал резать лимит до суммы задолженности
Второй понедельник подряд уже
долгов вроде не много, как всегда..
Сегодня позакрывал кредитки, может поможет.
Как часто обновляется информация в УБКИ?
Или тут местный скоринг только?
emeta
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