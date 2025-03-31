Питання. Карта Універсальна. Базове правило: всі кредитні кошти, витрачені в поточному місяці, слід погасити до 25 числа наступного місяця. Сьогодні 28.3. Якщо я сьогодні роблю оплату кредитними коштами, їх слід погасити до 25 квітня чи 25 травня?
justauser написав:Питання. Карта Універсальна. Базове правило: всі кредитні кошти, витрачені в поточному місяці, слід погасити до 25 числа наступного місяця. Сьогодні 28.3. Якщо я сьогодні роблю оплату кредитними коштами, їх слід погасити до 25 квітня чи 25 травня?
Дякую.
Звісно квітня. Все що витратили с 1 по 31 березня гасимо до 25 квітня.
Підкажіть, будь ласка, хто користувався оплатою частинами (не миттєвою розстрочкою) цього року - чи не стягує Приват коміс за оплату кредитними коштами? Не треба Універсалку в плюс виводити для оплати решти після списання першої частини? На сайті банку не бачу цього нюансу, якщо десь є посилання на актуальний регламент списання 2-ї і решти частин за кредитні кошти, поділіться, будь ласка.
pharus написав:Підкажіть, будь ласка, хто користувався оплатою частинами (не миттєвою розстрочкою) цього року - чи не стягує Приват коміс за оплату кредитними коштами? Не треба Універсалку в плюс виводити для оплати решти після списання першої частини?
шото бегемот стал резать лимит до суммы задолженности Второй понедельник подряд уже долгов вроде не много, как всегда.. Сегодня позакрывал кредитки, может поможет. Как часто обновляется информация в УБКИ? Или тут местный скоринг только?