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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:17
Сколько стоит платеж по реквизитам (на счет физлица в другом банке) с приватовской е-пидтрымки? Перелопатил все тарифы - ничего внятного не нашел, кроме идиотских видосиков.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 14:02
Кащей написав:
Сколько стоит платеж по реквизитам (на счет физлица в другом банке) с приватовской е-пидтрымки? Перелопатил все тарифы - ничего внятного не нашел, кроме идиотских видосиков.
наче однаково для всіх карт (за свої)
Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку:
через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн);
шукати у
"Комунальні та інші платежі – тарифи та комісії" --> інші
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Додано: Вів 01 кві, 2025 16:57
alibob написав:
"....сьогодні ПриватБанку – 33 роки. І ми дякуємо вам, що майже щодня ви довіряєте нам свої звичні справи.
Дякуємо, що дозволяєте нам усі ці роки бути частиною вашого життя.
Беремо та працюємо для вас"
І обрізали КЛ по використаному під 0!
33 роки - вік Христа, він теж скінчив погано
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Додано: Вів 01 кві, 2025 17:06
sergey_sryvkin написав: alibob написав:
"....сьогодні ПриватБанку – 33 роки. І ми дякуємо вам, що майже щодня ви довіряєте нам свої звичні справи.
Дякуємо, що дозволяєте нам усі ці роки бути частиною вашого життя.
Беремо та працюємо для вас"
І обрізали КЛ по використаному під 0!
33 роки - вік Христа, він теж скінчив погано
В смислі погано, він же воскрес
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Додано: Сер 02 кві, 2025 01:27
Ferlakur написав:
В смислі погано, він же воскрес
Як і Прихват
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Додано: Сер 02 кві, 2025 06:34
Так що, в цьому місяці взагалі без кешбеку? Минулого міс. була дуля пенсіонерам, а в цьому - всім? Чи комусь дав щось суттєве?
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Visky
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Додано: Сер 02 кві, 2025 09:55
Visky написав:Так що, в цьому місяці взагалі без кешбеку? Минулого міс. була дуля пенсіонерам, а в цьому - всім? Чи комусь дав щось суттєве?
Поки що нічого нема
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:03
Visky написав:
Так що, в цьому місяці взагалі без кешбеку? Минулого міс. була дуля пенсіонерам, а в цьому - всім? Чи комусь дав щось суттєве?
Вичікує щоб здивувати
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Додано: Сер 02 кві, 2025 14:18
WOG - 6%, Фокстрот - 5%
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