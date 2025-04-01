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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
24
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:17

Re: ПриватБанк

Сколько стоит платеж по реквизитам (на счет физлица в другом банке) с приватовской е-пидтрымки? Перелопатил все тарифы - ничего внятного не нашел, кроме идиотских видосиков.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:02

  Кащей написав:Сколько стоит платеж по реквизитам (на счет физлица в другом банке) с приватовской е-пидтрымки? Перелопатил все тарифы - ничего внятного не нашел, кроме идиотских видосиков.

наче однаково для всіх карт (за свої)
Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку:
через Приват24/автоплатежем або в разі переказу коштів клієнта у випадку припинення ділових відносин – 0,5% (min 5 грн, max 500 грн);

шукати у
"Комунальні та інші платежі – тарифи та комісії" --> інші
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:57

  alibob написав:"....сьогодні ПриватБанку – 33 роки. І ми дякуємо вам, що майже щодня ви довіряєте нам свої звичні справи. 

Дякуємо, що дозволяєте нам усі ці роки бути частиною вашого життя. 

Беремо та працюємо для вас"

І обрізали КЛ по використаному під 0!

33 роки - вік Христа, він теж скінчив погано :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:06

  sergey_sryvkin написав:
  alibob написав:"....сьогодні ПриватБанку – 33 роки. І ми дякуємо вам, що майже щодня ви довіряєте нам свої звичні справи. 

Дякуємо, що дозволяєте нам усі ці роки бути частиною вашого життя. 

Беремо та працюємо для вас"

І обрізали КЛ по використаному під 0!

33 роки - вік Христа, він теж скінчив погано :)

В смислі погано, він же воскрес
Ferlakur
 
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