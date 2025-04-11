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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:52
Теж пропонують 2% на Аптеки за кредитні на 112 днів + 1% на все пальне на 31 день. Ну таке, могло б бути й цікавіше.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:53
Мені кабаки 1% та пальне 3... Такшо Приват далі відпочиває
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