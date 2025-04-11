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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
24
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:52

Привіт

Теж пропонують 2% на Аптеки за кредитні на 112 днів + 1% на все пальне на 31 день. Ну таке, могло б бути й цікавіше.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:53

Re: ПриватБанк

Мені кабаки 1% та пальне 3... Такшо Приват далі відпочиває :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:48

Так це ще норм))) У мене от тільки автоекспрес-Дніпро та якийсь клр бус. При цьму кл вибраний в 0. Нє достоін.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:26

  Oberon написав:Так це ще норм))) У мене от тільки автоекспрес-Дніпро та якийсь клр бус. При цьму кл вибраний в 0. Нє достоін.

Аналогично.
Дали только скидку на какую-то кофейню, которая существует в одном экземпляре (ну хоть в моём городе - и на том спасибо)
Абидна, панимаиш! :(
Driver
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  #<1 ... 474475476477
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