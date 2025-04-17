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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:52
Теж пропонують 2% на Аптеки за кредитні на 112 днів + 1% на все пальне на 31 день. Ну таке, могло б бути й цікавіше.
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Solar_simfi
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:53
Мені кабаки 1% та пальне 3... Такшо Приват далі відпочиває
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chipmunk
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:48
Так це ще норм))) У мене от тільки автоекспрес-Дніпро та якийсь клр бус. При цьму кл вибраний в 0. Нє достоін.
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Oberon
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:26
Oberon написав:
Так це ще норм))) У мене от тільки автоекспрес-Дніпро та якийсь клр бус. При цьму кл вибраний в 0. Нє достоін.
Аналогично.
Дали только скидку на какую-то кофейню, которая существует в одном экземпляре (ну хоть в моём городе - и на том спасибо)
Абидна, панимаиш!
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Driver
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Додано: Сер 16 кві, 2025 11:37
"Привіт" від привату - це щось))) В мене там десь 10 варіантів що обрати, але мені з цього взагалі ніколи не буде потрібним. Навіщо вони взагалі ввели ті непотрібні кешбеки ))
Чи для всіх ці кєшбеки однакові?
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dide398
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Додано: Сер 16 кві, 2025 11:57
dide398 написав:"Привіт" від привату - це щось))) В мене там десь 10 варіантів що обрати, але мені з цього взагалі ніколи не буде потрібним. Навіщо вони взагалі ввели ті непотрібні кешбеки ))
Чи для всіх ці кєшбеки однакові?
Для всіх різні , однаково непотрібні
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lamal
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Додано: Чет 17 кві, 2025 22:14
Підкажіть, при оплаті з єПідтримки приватівського пенса Прихват бере комісію? Тарифи пишуть, що лише при оплаті з карткою для виплат, але все ж... Якщо раптом не бере, то чи має бути і акк, і картка пенса чи воно розумне і може зорієнтуватися за карткою, якщо її ввести у інший акк? Пенс не користується П24, хочу зрозуміти чи він "хоче" розпочати.
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klug
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:57
dide398 написав:
"Привіт" від привату - це щось))) В мене там десь 10 варіантів що обрати, але мені з цього взагалі ніколи не буде потрібним. Навіщо вони взагалі ввели ті непотрібні кешбеки ))
Чи для всіх ці кєшбеки однакові?
У привата одні з кращих кешбеків.
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unicdima
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