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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 кві, 2025 10:57
Сьогодні з'явився "Привіт" від Сільпо, але лише на 150 грн
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nickvp
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Додано: Суб 19 кві, 2025 11:38
nickvp написав:Сьогодні з'явився "Привіт" від Сільпо, але лише на 150 грн
Теж не погано
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lamal
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- Повідомлень: 540
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 70 раз.
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