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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
24
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:57

Сьогодні з'явився "Привіт" від Сільпо, але лише на 150 грн
nickvp
 
Повідомлень: 513
З нами з: 16.10.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 11:38

Re: ПриватБанк

nickvp написав:Сьогодні з'явився "Привіт" від Сільпо, але лише на 150 грн
Теж не погано
lamal
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Повідомлень: 540
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:54

Оплата частинами

А хто знає, чому могли закрити ліміт Оплати частинами?

Загальний ліміт не чіпали, є три чинних ОЧ на 15% від загального КЛ, всі обслуговувалося без затримок, і карта повністю в пільговий період, і платежі по ОЧ.

Зараз відкриваю перевірити ліміт по ОЧ, а мені пише, що послуга недоступна. Бот радить покращити кредитну історію :)
hv
 
Повідомлень: 208
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:08

  hv написав:А хто знає, чому могли закрити ліміт Оплати частинами?

Загальний ліміт не чіпали, є три чинних ОЧ на 15% від загального КЛ, всі обслуговувалося без затримок, і карта повністю в пільговий період, і платежі по ОЧ.

Зараз відкриваю перевірити ліміт по ОЧ, а мені пише, що послуга недоступна. Бот радить покращити кредитну історію :)

Ну Бегемоту не подобається, шо все чікі-пікі закриваєте :wink:
Кожна ОЧ -- це окремий кредит в КІ.
Може у вас нова кредитка з'явилася, або, не дай боже, ви вже місяць не працюєте.
І взагалі, у Крезоїда ж може бути 100500 причин на розгляді, і може через тиждень він все поверне 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:21

Re: ПриватБанк

питання про поповнення тумби доларами
- всі тумби приймають долари?
- для цього потрібно мати доларову картку, чи може й зарахувати еквівалент на гривневу?
- доларової digital картки буде достатньо?

дякую
Shaman
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