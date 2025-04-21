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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 кві, 2025 11:38
Re: ПриватБанк
Теж не погано
Додано: Пон 21 кві, 2025 09:54
Оплата частинами
А хто знає, чому могли закрити ліміт Оплати частинами?
Загальний ліміт не чіпали, є три чинних ОЧ на 15% від загального КЛ, всі обслуговувалося без затримок, і карта повністю в пільговий період, і платежі по ОЧ.
Зараз відкриваю перевірити ліміт по ОЧ, а мені пише, що послуга недоступна. Бот радить покращити кредитну історію
Додано: Пон 21 кві, 2025 10:08
Ну Бегемоту не подобається, шо все чікі-пікі закриваєте
Кожна ОЧ -- це окремий кредит в КІ.
Може у вас нова кредитка з'явилася, або, не дай боже, ви вже місяць не працюєте.
І взагалі, у Крезоїда ж може бути 100500 причин на розгляді, і може через тиждень він все поверне
Додано: Пон 21 кві, 2025 16:21
Re: ПриватБанк
питання про поповнення тумби доларами
- всі тумби приймають долари?
- для цього потрібно мати доларову картку, чи може й зарахувати еквівалент на гривневу?
- доларової digital картки буде достатньо?
дякую
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