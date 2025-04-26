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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
24
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:57

Сьогодні з'явився "Привіт" від Сільпо, але лише на 150 грн
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 11:38

Re: ПриватБанк

nickvp написав:Сьогодні з'явився "Привіт" від Сільпо, але лише на 150 грн
Теж не погано
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:54

Оплата частинами

А хто знає, чому могли закрити ліміт Оплати частинами?

Загальний ліміт не чіпали, є три чинних ОЧ на 15% від загального КЛ, всі обслуговувалося без затримок, і карта повністю в пільговий період, і платежі по ОЧ.

Зараз відкриваю перевірити ліміт по ОЧ, а мені пише, що послуга недоступна. Бот радить покращити кредитну історію :)
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:08

  hv написав:А хто знає, чому могли закрити ліміт Оплати частинами?

Загальний ліміт не чіпали, є три чинних ОЧ на 15% від загального КЛ, всі обслуговувалося без затримок, і карта повністю в пільговий період, і платежі по ОЧ.

Зараз відкриваю перевірити ліміт по ОЧ, а мені пише, що послуга недоступна. Бот радить покращити кредитну історію :)

Ну Бегемоту не подобається, шо все чікі-пікі закриваєте :wink:
Кожна ОЧ -- це окремий кредит в КІ.
Може у вас нова кредитка з'явилася, або, не дай боже, ви вже місяць не працюєте.
І взагалі, у Крезоїда ж може бути 100500 причин на розгляді, і може через тиждень він все поверне 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 16:21

Re: ПриватБанк

питання про поповнення тумби доларами
- всі тумби приймають долари?
- для цього потрібно мати доларову картку, чи може й зарахувати еквівалент на гривневу?
- доларової digital картки буде достатньо?

дякую
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 16:15

Re: ПриватБанк

  Shaman написав:всі тумби приймають долари?
"Перелік номіналів купюр, які приймає термінал (ТСО), доступний після натискання плашки «Приймаємо готівку від» зверху екрана."
Детальніше...
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 08:00

"Приватбанк" вже геть слабий?!

Хочу почути думки інших. Як вважаєте, дана ситуація це:
-"підготовка" клієнтів до значніших порушень;
-шахрайська схема(яка суть?);
-упереджене ставлення;
-елементарне невігластво чи розлад психіки у керівництва "ПБ"?!
Ситуація: "ПБ" відмовився здійснити оплату оператора азартних ігор, посилаючись на те, що ці кошти, які я отримав на рахунок, як оплату від замовника, були отримані останнім з використанням кредитного ліміту! Тобто, банк обмежує мене у праві вільно розпоряджатися своїм майном, посилаючись на фінансові відносини третьої особи!!! Ба, більше! Протягом 60 діб, з дня отримання таких коштів, ви зможете здійснити оплату лише в межах коштів, що перевищує суму такого надходження, незалежно, від суми інших витрат, надходжень, і т.ін.! Наприклад: 01.01.25 ви отримали 5000грн., які третя особа взяла в кредит, та перерахувала на вашу картку з будь-якої причини. 02.01.25 ви витратили їх на щось цілковито, до копійки! Все, їх немає. Все-одно, до...02.03.25 "програть" в азартні ігри ви зможете лише кошти, понад 5000грн. на картковому рахунку! До того ж цей "ліміт" стосується всіх ваших карток, незалежно від того, на яку карту надійшла сума! Тобто, якщо маєте 3 картки, і 01.03.25 захочете програти 100грн., то зможете це зробити, за умови наявності на картках 15100грн.!!! Так, це стосується лише азартних ігор. Так, не так вже й критично, чи важливо. Але сам факт! На сайті "ПБ" посилається на п.20-5 постанови НБУ, доданий постановою НБУ #72 від 21.06.24. Хоча в ньому не йдеться про "кредитне походження коштів", та про третіх осіб. Чітко говориться, що забороняється "взяти кредит(кред.ліміт), і програти його"! Оці моменти,- про 60 діб, про "неважливість" суми витрат та надходжень, про всі картки,- взагалі незрозуміло звідки вони взяли!.. Вони хоч розуміють, скільки законів вони цим порушують? Чи, якраз-то й розуміють, і це чергова спроба показати людям "хто в хаті ґазда", отак, ламаючи через коліно, та нівелюючи норми закону?!
Хто, як вважає?
extraandrey1
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 09:19

extraandrey1

банкам теперь - на...ть на своих клиентов. Их через регулятора "нагнули", подрядив бороться с преступностью, уклонением от уплаты налогов, пр. путем мониторинга денежных потоков клиентов по их банк. картам/счетам и "стуча" по результатам мониторинга. Тех же, кто ослушался - регулятор периодически показательно карает финансовыми санкциями.
И все это под предлогом европейской практики и устремлением Украины в ЕэС, куда нас (как и в HАТ0) - никто НЕ обещал принять!

Сначала загоняли всех в безнал, а когда народ "вошел во вкус" теперь вынуждают вернуться назад, к расчетам наличными.
Миша-клиент
 
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