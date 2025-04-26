Додано: Суб 26 кві, 2025 08:00

Хочу почути думки інших. Як вважаєте, дана ситуація це:

-"підготовка" клієнтів до значніших порушень;

-шахрайська схема(яка суть?);

-упереджене ставлення;

-елементарне невігластво чи розлад психіки у керівництва "ПБ"?!

Ситуація: "ПБ" відмовився здійснити оплату оператора азартних ігор, посилаючись на те, що ці кошти, які я отримав на рахунок, як оплату від замовника, були отримані останнім з використанням кредитного ліміту! Тобто, банк обмежує мене у праві вільно розпоряджатися своїм майном, посилаючись на фінансові відносини третьої особи!!! Ба, більше! Протягом 60 діб, з дня отримання таких коштів, ви зможете здійснити оплату лише в межах коштів, що перевищує суму такого надходження, незалежно, від суми інших витрат, надходжень, і т.ін.! Наприклад: 01.01.25 ви отримали 5000грн., які третя особа взяла в кредит, та перерахувала на вашу картку з будь-якої причини. 02.01.25 ви витратили їх на щось цілковито, до копійки! Все, їх немає. Все-одно, до...02.03.25 "програть" в азартні ігри ви зможете лише кошти, понад 5000грн. на картковому рахунку! До того ж цей "ліміт" стосується всіх ваших карток, незалежно від того, на яку карту надійшла сума! Тобто, якщо маєте 3 картки, і 01.03.25 захочете програти 100грн., то зможете це зробити, за умови наявності на картках 15100грн.!!! Так, це стосується лише азартних ігор. Так, не так вже й критично, чи важливо. Але сам факт! На сайті "ПБ" посилається на п.20-5 постанови НБУ, доданий постановою НБУ #72 від 21.06.24. Хоча в ньому не йдеться про "кредитне походження коштів", та про третіх осіб. Чітко говориться, що забороняється "взяти кредит(кред.ліміт), і програти його"! Оці моменти,- про 60 діб, про "неважливість" суми витрат та надходжень, про всі картки,- взагалі незрозуміло звідки вони взяли!.. Вони хоч розуміють, скільки законів вони цим порушують? Чи, якраз-то й розуміють, і це чергова спроба показати людям "хто в хаті ґазда", отак, ламаючи через коліно, та нівелюючи норми закону?!

Хто, як вважає?