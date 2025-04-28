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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 476477478479 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 78 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 15% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 24 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 78 Додано: Пон 28 кві, 2025 16:07 extraandrey1 написав: Це ж де таке бачили, щоб особа відповідала за дії іншого суб'єкта, з яким вже навіть не має жодних відносин?! Це ж де таке бачили, щоб особа відповідала за дії іншого суб'єкта, з яким вже навіть не має жодних відносин?! Про законність в контексті українських банків давно вже можна пити, не стукаючись. Але в цьому випадку хоча б логіка є, на відміну від багатьох інших випадків. Бо формально у вас може й немає стосунків з третьою особою, а фактично ця особа може просто з вами домовилась, що переведе вам кредитні кошти, щоб ви зробили ставку. Довести таке важко, а відслідкувати і заборонити -- можна. Оскільки за незаконну заборону розпорядження коштами банки відповідальності давно не несуть, вони роблять так, як їм простіше. Про законність в контексті українських банків давно вже можна пити, не стукаючись. Але в цьому випадку хоча б логіка є, на відміну від багатьох інших випадків. Бо формально у вас може й немає стосунків з третьою особою, а фактично ця особа може просто з вами домовилась, що переведе вам кредитні кошти, щоб ви зробили ставку. Довести таке важко, а відслідкувати і заборонити -- можна. Оскільки за незаконну заборону розпорядження коштами банки відповідальності давно не несуть, вони роблять так, як їм простіше. M-Audio Повідомлень: 3352 З нами з: 23.03.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 485 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 476477478479 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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