extraandrey1 написав:
Це ж де таке бачили, щоб особа відповідала за дії іншого суб'єкта, з яким вже навіть не має жодних відносин?!
Про законність в контексті українських банків давно вже можна пити, не стукаючись. Але в цьому випадку хоча б логіка є, на відміну від багатьох інших випадків. Бо формально у вас може й немає стосунків з третьою особою, а фактично ця особа може просто з вами домовилась, що переведе вам кредитні кошти, щоб ви зробили ставку. Довести таке важко, а відслідкувати і заборонити -- можна. Оскільки за незаконну заборону розпорядження коштами банки відповідальності давно не несуть, вони роблять так, як їм простіше.