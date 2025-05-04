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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
24
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 16:07

  extraandrey1 написав:Це ж де таке бачили, щоб особа відповідала за дії іншого суб'єкта, з яким вже навіть не має жодних відносин?!
Про законність в контексті українських банків давно вже можна пити, не стукаючись. Але в цьому випадку хоча б логіка є, на відміну від багатьох інших випадків. Бо формально у вас може й немає стосунків з третьою особою, а фактично ця особа може просто з вами домовилась, що переведе вам кредитні кошти, щоб ви зробили ставку. Довести таке важко, а відслідкувати і заборонити -- можна. Оскільки за незаконну заборону розпорядження коштами банки відповідальності давно не несуть, вони роблять так, як їм простіше.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:22

Колеги, а хто в курсі з власного досвіду, тумби Примату 500-єврові банкноти норм жеруть?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:46

  Solar_simfi написав:Колеги, а хто в курсі з власного досвіду, тумби Примату 500-єврові банкноти норм жеруть?

Да
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 23:21

Було у Прихваті кілька КДВ до 22-го року, увесь цей час висіли, їсти не просили. Аж раптом зараз бачу, що зникли, хоча до них були прив'язані Приват-вклади. Як їх (КДВ) тепер перевипустити, лише через підтримку/відділення чи лише нові заводити? Влаштує навіть digital. Сервіс довідок показує, що рахунки ніби не закриті.
klug
 
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