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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 16:07
extraandrey1 написав:
Це ж де таке бачили, щоб особа відповідала за дії іншого суб'єкта, з яким вже навіть не має жодних відносин?!
Про законність в контексті українських банків давно вже можна пити, не стукаючись. Але в цьому випадку хоча б логіка є, на відміну від багатьох інших випадків. Бо формально у вас може й немає стосунків з третьою особою, а фактично ця особа може просто з вами домовилась, що переведе вам кредитні кошти, щоб ви зробили ставку. Довести таке важко, а відслідкувати і заборонити -- можна. Оскільки за незаконну заборону розпорядження коштами банки відповідальності давно не несуть, вони роблять так, як їм простіше.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:22
Колеги, а хто в курсі з власного досвіду, тумби Примату 500-єврові банкноти норм жеруть?
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Додано: Сер 30 кві, 2025 19:46
Solar_simfi написав:
Колеги, а хто в курсі з власного досвіду, тумби Примату 500-єврові банкноти норм жеруть?
Да
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Додано: Нед 04 тра, 2025 23:21
Було у Прихваті кілька КДВ до 22-го року, увесь цей час висіли, їсти не просили. Аж раптом зараз бачу, що зникли, хоча до них були прив'язані Приват-вклади. Як їх (КДВ) тепер перевипустити, лише через підтримку/відділення чи лише нові заводити? Влаштує навіть digital. Сервіс довідок показує, що рахунки ніби не закриті.
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