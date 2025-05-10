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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 16:07
extraandrey1 написав:
Це ж де таке бачили, щоб особа відповідала за дії іншого суб'єкта, з яким вже навіть не має жодних відносин?!
Про законність в контексті українських банків давно вже можна пити, не стукаючись. Але в цьому випадку хоча б логіка є, на відміну від багатьох інших випадків. Бо формально у вас може й немає стосунків з третьою особою, а фактично ця особа може просто з вами домовилась, що переведе вам кредитні кошти, щоб ви зробили ставку. Довести таке важко, а відслідкувати і заборонити -- можна. Оскільки за незаконну заборону розпорядження коштами банки відповідальності давно не несуть, вони роблять так, як їм простіше.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:22
Колеги, а хто в курсі з власного досвіду, тумби Примату 500-єврові банкноти норм жеруть?
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Solar_simfi
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Додано: Сер 30 кві, 2025 19:46
Solar_simfi написав:
Колеги, а хто в курсі з власного досвіду, тумби Примату 500-єврові банкноти норм жеруть?
Да
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Додано: Нед 04 тра, 2025 23:21
Було у Прихваті кілька КДВ до 22-го року, увесь цей час висіли, їсти не просили. Аж раптом зараз бачу, що зникли, хоча до них були прив'язані Приват-вклади. Як їх (КДВ) тепер перевипустити, лише через підтримку/відділення чи лише нові заводити? Влаштує навіть digital. Сервіс довідок показує, що рахунки ніби не закриті.
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klug
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Додано: Пон 05 тра, 2025 16:41
klug, якщо картка не відображається, то через відділення. Можливо, підтримка допоможе. Але, скоріше за все, через відсутність активності банк вирішив закрити рахунки. Спитайте в підтримці або в чат-бота.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 14:46
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greenozon
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:04
greenozon Шансов очень мало.
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lubarec
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:26
lubarec Шансів було б дуже мало ще при честному розіграші.
Є свідчення колишніх керівних працівників, що це фікція, розігрують лише клієнтів.
А прграму Привіт слід вже перейменувати в Пока!
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Visky
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